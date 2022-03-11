«Николаевводоканал» уже несколько дней продолжает ликвидировать последствия обстрелов оккупантов – часть поврежденных сетей починили

Ремонтные бригады «Николаевводоканала» ежедневно устраняют последствия обстрелов города.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии.

В частности, боеприпас противника повредил сеть и несколько дней горожане, проживающие на переулке Привольный в микрорайоне Ракетное Урочище оставались без водоснабжения.

К сожалению, работникам ГКП «Николаевводоканал» оперативно ремонт сделать не удалось. Ведь сначала пиротехнические группы ГУ ГСЧС в Николаевской области должны были изъять взрывоопасный предмет.

11 марта работниками нашего предприятия как можно оперативнее были проведены ремонтные работы. Осуществлена ​​замена, в нескольких местах, поврежденной трубы диаметром 100 миллиметров.