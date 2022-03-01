Беларусь может вторгнуться в Украину сегодня в 21:00, - Центр стратегических коммуникаций

Белорусские войска могут быть привлечены к вторжению России в Украину 11 марта в 21:00.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
После первого раунда переговоров в Москве Путин и Лукашенко совершили по одному звонку.
«Не исключено, что они могли отдать следующие распоряжения: Путин – осуществить провокацию, обстрел российскими самолетами в районе границы со стороны Украины белорусской территории; Лукашенко – готовить вторжение в Украину», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее украинские пограничники зафиксировали, как самолеты РФ обстреляли территорию Беларуси. В Минобороны Беларуси обстрел отрицают.