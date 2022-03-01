США и страны Большой семерки введут против РФ новые торговые санкции

Президент США Джо Байден заявил о новых санкциях против России, включающих отмену торговых привилегий со стороны США и стран Большой семерки, а также новое эмбарго на российские бриллианты, морепродукты и водку.

Об этом он заявил в своем обращении, сообщает «Экономическая правда».

На такие шаги США идут вместе со странами Большой семерки (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Соединенное Королевство) и Евросоюза.

Прежде всего, Россию лишают статуса наибольшего содействия, то есть торговых привилегий. Отмена статуса позволит странам поднять пошлины и барьеры для торговли с РФ, то есть сократить объем импорта-экспорта с агрессором.

Для отмены статуса необходимо решение Конгресса США, и, как сказал Байден, такой шаг имеет бипартийную поддержку. Вместе с подобными действиями стран G7, отвечающими за половину мировой экономики, это станет еще одним болезненным ударом для РФ, заявил Байден.

Кроме того, США и лидеры G7 договорятся о том, чтобы Россия не могла получить финансирование от ведущих многосторонних финансовых учреждений, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

Байден готовится подписать указ, которым запретит экспорт предметов роскоши в РФ: одежды, часов, авто и других товаров, которые часто покупают российские элиты. Стоимость экспорта таких товаров составляет 550 миллионов долларов в год.

Этим же указом Байден планирует запретить импорт в США товаров из важных секторов для российской экономики: морепродукты, крепкие напитки/водку и бриллианты. Это лишит Россию поступлений от экспорта более чем в 1 миллиард долларов и «гарантирует, что граждане США не будут участвовать в войне Путина».

Кроме того, Байден уже подписал указ, который, среди прочего, запрещает поставку в Россию долларовых банкнот. Одним из пунктов является запрет на экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или косвенно, из США или лицом США, где бы оно ни находилось, банкнот, деноминированных в долларах США, правительству РФ или любому лицу, находящемуся в РФ.

Новая волна мер от США также включает в себя расширение перечня подсанкционных лиц. В него добавлен Юрий Ковальчук, которого называют «персональным банкиром Путина», который возглавляет совет директоров банка «Россия», и других должностных лиц подсанкционных банков.