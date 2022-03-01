В РФ начали репрессии против шпионов из ФСБ, которые снабжали Путина недостоверной информацией об Украине

Сергей Беседа После двух недель войны президент России Владимир Путин начал репрессии против своего любимого ведомства – ФСБ.

Об этом сообщает «Медуза».

По сведениям журналистов Андрея Солдатова и Ирины Бороган, под удар попала так называемая 5-я служба ФСБ. Ее руководство, по утверждению источников Солдатова и Бороган, отправлено под домашний арест.

5-я служба (официальное название – Служба оперативной информации и международных связей) курирует связи ФСБ с зарубежными партнерами, в том числе с американскими ведомствами. Внутри службы существует печально известный Департамент оперативной информации (ДОИ), который выполняет функции внешней разведки ФСБ.

ФСБ получила право проводить операции за границей в конце 1990-х, когда Владимир Путин был директором этой спецслужбы. Тогда же внутри ФСБ сформировали новое управление, которому поручили проводить разведывательные операции на территории бывшего СССР.

Когда «цветные революции» привели к тому, что многие прокремлевские лидеры на постсоветском пространстве потеряли власть, перед управлением поставили задачу – сделать все, чтобы удержать эти страны в сфере влияния России.

В 2004 году управление повысили в статусе, преобразовав в полноценный департамент – Департамент оперативной информации. Вскоре у него появился новый руководитель – Сергей Беседа, ранее служивший в отделе ФСБ, курировавшем администрацию президента России, где у него были прекрасные связи. Вскоре офицеров ДОИ начали замечать в Беларуси, Молдове и Абхазии. Оказалось, что там их главной задачей был не классический шпионаж, а поддержка прокремлевских кандидатов на местных выборах. Однако именно Украина на всем постсоветском пространстве занимала особое место в приоритетах ДОИ.

В апреле 2014 года украинский МИД направил российским коллегам запрос на допрос Беседы. В Киеве утверждали, что он находился в Украине 20-21 февраля, во время революции на Майдане. Украинские власти сочли это важным в рамках расследования расстрелов протестующих на Майдане. В ФСБ были вынуждены подтвердить, что Сергей Беседа действительно находился в Киеве 20-21 февраля. Но там утверждали, что он приезжал только для того, чтобы проверить уровень защиты российского посольства – это версия, в которую никто не поверил. С 2014 года Беседа находится в санкционных списках США и Евросоюза.

Однако эта история никак не повлияла на позиции 5-й службы: оперативники ДОИ по-прежнему собирали разведывательную информацию в Украине, вербовали источников и вели подрывную деятельность.

Именно 5-я служба отвечала за предоставление Владимиру Путину информации о политических событиях в Украине накануне вторжения. И похоже, через две недели войны до Путина наконец дошло, что его попросту ввели в заблуждение: 5-я служба, боясь разозлить руководителя, просто снабжала его тем, что он сам хотел услышать.

Сейчас источники сообщают, что генерал Беседа и его заместитель помещены под домашний арест. Среди причин называют нецелевое использование средств, выделенных на операции, а также плохую разведывательную информацию. И действительно: разведка у кадрового разведчика Путина, как оказалось, поставлена из рук вон плохо.