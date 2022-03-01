В РФ мать срочника подняла шум и обратилась в прессу, потому что её сына хотят отправить на войну в Украину

Фото - иллюстрация Мать 20-летнего срочника из Петербурга, которого отправили на границу с Украиной, обратилась с письмом к президенту России Владимиру Путину и попросила вернуть солдат в воинские части.

Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «Фонтанку» и письмо Марины Ивановой в администрацию президента России и Минобороны РФ.

Сына Ивановой призвали в июле 2021 года и распределили в войсковую часть под Москвой. По ее словам, сейчас сына там нет, его вместе с другими солдатами перебросили на границу с Украиной, на территорию Курской или Белгородской областей. Где точно находится сын, Иванова не знает, поскольку в последнее время получает от него только короткие СМС-сообщения.

«По имеющейся у меня информации, командованием подразделения ведется работа, направленная на склонение солдат срочной службы к участию в специальной операции на территории Украины и подписанию контракта с Вооруженными силами РФ, против воли солдат срочной службы», - говорится в письме.

«Они запуганы. Стоят в 10-15 километрах от границы, от рассказов волосы дыбом встают», - сообщила Иванова.

По ее словам, в Украине оказался друг ее сына, который также служит первый год. По сведениям родных, его с сослуживцами «экстренно вывозят в часть» в Россию. В письме мать срочника попросила Путина разобраться в ситуации, принять меры к соблюдению законов и вернуть солдат в части, где они должны служить по распределению.