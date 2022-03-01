Николаевский нацгвардеец рассказал, как уничтожил российского снайпера на дистанции в километр

Николаевский пулеметчик из Нацгвардии уничтожил российского снайпера, который был от него на дистанции около километра.
Об этом сообщили в МВД Украины.
- Дистанция была около 1000-1200 метров. Я работал вместе со своим корректировщиком с помощью оптики. Сделал несколько очередей и враг был ликвидирован. Через некоторое время наша разведка подтвердила ликвидацию и доложила, что это был вражеский снайпер, который несколько дней не давал покоя нашим бойцам.
- Отступать и тем более пускать в родной город оккупанта я не собираюсь. И все мои боевые побратимы настроены так же. Мы не простим слезы и боль наших женщин, детей, сотни погибших и искалеченных мирных жителей. Мы будем уничтожать врага, не обращая внимания ни на какие препятствия, - сказал пулеметчик.