Николаевский нацгвардеец рассказал, как уничтожил российского снайпера на дистанции в километр

Николаевский пулеметчик из Нацгвардии уничтожил российского снайпера, который был от него на дистанции около километра.

Об этом сообщили в МВД Украины.

- Дистанция была около 1000-1200 метров. Я работал вместе со своим корректировщиком с помощью оптики. Сделал несколько очередей и враг был ликвидирован. Через некоторое время наша разведка подтвердила ликвидацию и доложила, что это был вражеский снайпер, который несколько дней не давал покоя нашим бойцам.