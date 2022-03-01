Мир недостаточно отреагировал на аннексию Крыма, и это привело к новой агрессии РФ, - Эрдоган

Недостаточная реакция мирового сообщества на оккупацию Россией Крымского полуострова в 2014 году привела к нынешней агрессии России против Украины.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Анталийского дипломатического форума, сообщает «Укринформ».

- Если бы весь Запад и весь мир подняли свой голос против вторжения в Крым в 2014 году, столкнулись ли бы мы с сегодняшней картиной? Но молчавшие об оккупации Крыма сейчас уже что-то говорят. Разве справедливость действует в одной части этого мира и недействительна в другой части? Что это за мир? К сожалению, международное сообщество не проявило необходимую чувствительность и не предоставило необходимую поддержку для устранения этой несправедливости, - сказал Эрдоган.

По его убеждению, нынешнюю российскую агрессию против Украины можно было предотвратить, если бы дипломатические инструменты раньше применялись более действенно.

- Украина осталась одна в своей справедливой борьбе. Сегодня мы сталкиваемся с разрушительными и болезненными последствиями проблем, которые можно решить по дипломатическому пути, если вовремя проявить сильную волю. Когда мы видим, как мирные жители покидают свои дома, дети, исполненные страха и тревоги, города в руинах, невинные гибнут, наша печаль растет в геометрической прогрессии, - сказал президент Турции.

Турецкий лидер отметил, что война россии против Украины привела к обострению и так значительной проблемы беженцев.

На днях в Белеке в провинции Анталия проходит Анталийский дипломатический форум, объединяющий руководителей государств и правительств, министров, международных организаций, экспертов, лидеров мнений для поиска общих решений и ответов на сегодняшние вызовы. Война, развязанная Россией против Украины – одна из главных тем встречи в этом году.