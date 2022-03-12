В Минфине США считают, что из-за санкций Китай не сможет покупать российскую нефть

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила 11 марта, что экономические санкции, введенные против России в ответ на военное вторжение в Украину, ограничат, в числе прочего, способность Китая закупать у России нефть.

Об этом сообщает «Голос Америки».

При этом глава Минфина отметила, что власти КНР пока не пытаются «намеренно снизить или компенсировать эффект» от санкций против Москвы.

- Мне кажется, что китайские финансовые институты, ведущие бизнес в долларах и в евро, беспокоятся по поводу эффекта от санкций, - сказала Йеллен в интервью изданию Washington Post.

Она добавила, что под воздействием санкций объем российской экономики сокращается. Йеллен также отметила, что в долгосрочной перспективе позиция, которую США занимают в сфере экспорта новейших полупроводников и других современных технологий, поможет «снизить способность России принимать силовые решения и продолжать запугивать соседей».

Глава Минфина заявила, что не ожидает от европейских стран введения санкций, аналогичных американским, поскольку у них меньше выбора в вопросе об энергопоставках и они в большей степени зависят от энергоносителей из России.