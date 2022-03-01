Глава МИД Кулеба уверен, что Украину на 100% примут в Европейский союз

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что решение Европейского совета об Украине означает революцию в вопросе нашего сближения с ЕС.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Кулеба признал, что итоги саммита достаточно неоднозначны, поскольку Украина хотела бы получить политическое признание статуса кандидата уже на этой встрече лидеров ЕС.

- Однако если сравнить с нашими ожиданиями три недели назад, то произошедшее минувшей ночью – это революция, которая ставит наше членство в ЕС на рельсы. Нас поставили на рельсы, и наш поезд уехал в сторону Европейского Союза, - пояснил министр.

Дмитрий Кулеба добавил, что сейчас уверен в успехе процесса вступления Украины в ЕС.

- С сегодняшнего дня мы, украинцы, знаем на 100%, что мы станем членом ЕС. Вопрос только когда это произойдет, - заявил он.

Министр воздержался от прогнозов, когда ожидаются следующие этапы.