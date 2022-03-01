YouTube удалит каналы российских пропагандистов – государственных СМИ

YouTube начал немедленную блокировку каналов всех российских государственных СМИ по всему миру.

Об этом сообщает «Лига.net».

Также YouTube удаляет весь контент о войне России в Украине, который «нарушает его политику». А еще приостанавливает все способы монетизации своей платформы в России.

В официальном заявлении Google в блоге компании от 10 марта говорится, что компания продолжает работу, «чтобы значительно ограничить рекомендации во всем мире для ряда российских государственных СМИ на наших платформах».

В частности, в Европе Google удаляет приложения российских государственных СМИ из Google Play, кроме уже удалённых ранее RT и Sputnik.