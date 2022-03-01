Оккупанты на Николаевщине: ВСУ уничтожили понтонную переправу восйк РФ через реку Ингул, теперь они в «кольце»

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 11 марта можно ознакомиться здесь.

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06:29 С раннего утра жители Николаева продолжают слышать взрывы в разных частях города.

06:08 По информации ПН, ВСУ прицельным огнем уничтожили понтонную переправу российских оккупантов в районе села Пески Баштанского района.

Таким образом, силы противника оказались в кольце между киевской и кировоградской трассами. без возможности переправиться обратно или двигаться вперед. При этом они находятся под постоянным огнем артиллерии ВСУ.