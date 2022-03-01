Мэры украинских городов, в том числе и Николаева, просят своих иностранных коллег о помощи – чтобы над Украиной закрыли небо

Руководители городов Украины написали открытое письмо городским головам и представителям органов местного самоуправления в мире. Они призвали закрыть небо над Украиной. Под призывом подписался и мэр Николаева Александр Сенкевич.

Текст обращения:

На світанку 24 лютого 2022 року Російська Федерація напала на незалежну та суверенну Україну. Це жорстоке кровопролиття в серці Європи стало початком широкомасштабної й підступної війни: загарбники цілеспрямовано вбивають мирних жителів, бомбардують лікарні та дитячі садки, руйнують ключову інфраструктуру міст та громад. Застосовуючи різноманітні методи терору, ворог винищує цілі українські міста і села, у яких ще вчора нормальним життям жили щасливі мешканці, які дбали про розвиток і благополуччя своїх громад.

Протягом останніх восьми років ми впровадили реформу місцевого самоврядування та децентралізацію, пишаючись тим, що її називали «кращою практикою Європи». Сьогодні міцність самоврядування українських громад є важливою складовою героїчного опору України проти російських загарбників. Звичайні мешканці самоорганізовуються, щоб захищати свої громади; в захоплених містах та селах вони виходять на вулиці, щоб протестувати та без зброї протистояти військовим силам загарбників з танками. Міські голови, лідери громад та місцеві депутати роблять усе можливе, щоб задовольнити основні потреби своїх громадян під небом, повним російських ракет.

Міста та громади жорстоко бомбардують російські загарбники. Місто Покровськ Донецької області обстріляли забороненими гіперзвуковими касетними бомбами. Понад 400 тисяч маріупольців перебувають у блокаді, що уже спричиняє гуманітарну кризу. Такі міста, як Ірпінь (Київська область) та Волноваха (Донецька область), майже знищені від триваючих бомбардувань ворога. Зруйновано всесвітньо відомі університети, історико-культурну та цивільну інфраструктуру Харкова. Чернігів, одне з найстаріших міст України та Європи, зазнає системних ракетних обстрілів російських військ.

Весь світ приголомшила новина про напад Росії на Енергодар (Запорізька область), найбільшу атомну електростанцію в Європі. У Маріуполі російські війська систематично порушують угоду щодо припинення вогню та обстрілюють шляхи евакуації мирних жителів і жорстоко розбомбили дитячу лікарю. Жорстоких обстрілів зазнають об’єкти цивільної інфраструктури та житлові райони Вінниці й Житомира. Миколаїв і Херсон спрямовують усі наявні сили, щоб захистити своїх громадян, які стають свідками численних звірств і злочинів окупантів. У Миколаєві було жорстоко розстріляно вихователів дитсадка. Окупанти вбили вашого колегу, міського голову Гостомеля – громади, розташованої у передмісті Києва, яка героїчно боронить підступи до столиці.

Ми дуже вдячні за вашу підтримку у цей воєнний час, за гуманітарну допомогу та притулок для українців, які рятуються від ракет і танків. Але ми також віримо, що міста та муніципалітети світу та їх очільники можуть відігравати ще більшу роль у тому, щоб допомогти встановити мир, зупинивши агресора.

Українські міста і громади вчились у вас тому, що місцеве самоврядування є однією з головних підвалин демократії. Сьогодні ми просимо вас в повній мірі реалізувати цей принцип у ваших країнах, щоб захистити мешканців українських громад, багато з яких є вашими побратимами.

Наш Президент, наші урядовці та парламентарі систематично звертаються до ООН, НАТО, міжнародних організацій та лідерів демократичного світу з одним настійним проханням – закрити небо над Україною, допомогти боротися з агресором та захистити європейські цінності, за які українці віддають своє життя. Ми розуміємо, що можуть бути причини, чому цього ще не зроблено, але життя людей не варті виправдань. Політики та світові лідери ніколи не пробачать собі, що допустили марну смерть дітей, які могли б стати лікарями, письменниками, інженерами, економістами.

Ми також просимо вас посилити санкції проти Росії, щоб зупинити цю криваву війну проти суверенної України.

Виступаючи від імені своїх міст і громад, ви можете бути потужним голосом, який впливає на прийняття рішень керівництвом ваших країн. Вимоги й заяви асоціацій мерів та органів місцевого самоврядування, місцевих депутатів, які представляють політичні партії, мають бути гучними, щоб бути почутими. Допоможіть нам захистити наших дітей і жінок, як ми допомогли б захистити ваших.

Ми закликаємо вас мобілізувати пряму комунікацію з вашими українськими колегами в містах та громадах-партнерах та на різних міжнародних платформах. Дозвольте українським представникам місцевого самоврядування безпосередньо звернутися до жителів ваших міст із закликом про підтримку. Розкажіть керівництву ваших країн і тим політикам, які приймають рішення, про необхідність вашої допомоги в нашій обороні. Виступіть з офіційним зверненням до ваших центральних урядів щодо підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України за прискореною процедурою. Разом ми зможемо знайти рішення, які врятують Україну та вільний світ.

Зараз, як ніколи, важливо об’єднатися навколо європейських цінностей, демократії та свободи. Настав момент підтвердити ці цінності. Сьогодні ми всі – українці.

Звернення уже підтримали представники майже 800 громад.