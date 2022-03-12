Россия в Украине понесла потери, которых у нее еще не было, генералитет РФ выступает против войны, – глава ГУР Буданов

Большинство российских генералов не хотят продолжать войну против Украины. Оккупационные войска за две недели понесли такие потери, которых у них еще никогда не было.
Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телеканала «Украина 24».
По словам главы ГУР, Россия проводит скрытую мобилизацию, чтобы возместить потери.
Буданов подчеркнул, что все мечты оккупантов о быстром захвате Украины рухнули очень быстро.
- Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-нибудь идеи, мы сразу о них знаем. Еще раз говорю, какие-либо попытки захватить Украину военным путем, они провалятся, – сказал он.
- 18 батальонно-тактических групп полностью потеряли свою боеспособность, еще 13 полностью уничтожены. 31 батальонно-тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность. Это страшные потери, которые у россиян никогда еще не было, – отметил Буданов.
По его словам, в военно-политическом руководстве России начались большие проблемы.
- Сейчас осталось два человека, которые абсолютно откровенно выступают за продолжение боевых действий на территории Украины, это Путин и Шойгу. Даже генералитет РФ выступает против. Кто-то активнее, кто-то просто молча, иногда даже саботируя некоторые приказы руководства России, – добавил глава ГУР.