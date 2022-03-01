ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Захватчики Запорожской АЭС заявили, что она теперь принадлежит «Росатому»

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

Хронология событий 11 марта доступна ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

В данной новости мы будем следить за событиями 12 марта.

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0:42 Исполняющий обязанности главы «Энергоатома» Петр Котин рассказал, что оккупанты на Запорожской АЭС собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности «Росатома», сообщает "Бабель".

- Сегодня представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, собрали менеджмент. Они фамилии свои не называют – говорят только, что они являются представителями военно-гражданской администрации. Они заявили менеджменту, что это сейчас станция «Росатома», и больше она Украине не принадлежит – мол, россияне зашли сюда надолго и это сейчас территория России, поэтому атомная станция должна работать в соответствии с указами «Росатома», - рассказал Котин.



00:30 Видео, как ВСУ устроили засаду на колонну танков противника.

0:25 Табачный гигант British American Tobacco принял решение уйти с российского рынка и перенести производство в другую страну, сообщает Лига.net.

"Мы пришли к выводу, что право собственности ВАТ на бизнес в России больше не является устойчивым в текущих условиях", – указано в заявлении.

У ВАТ в России 2500 сотрудников, включая рабочих табачной фабрики в Санкт-Петербурге. После переноса производства в другую страну, ВАТ полностью завершит свое присутствие в РФ. В 2021 году на Украину и Россию приходилось 3% выручки ВАТ.

0:17 Минобороны Украины опубликовало видео тренировки Интернационального легиона, который состоит из представителей 50 стран, приехавших для помощи украинцам в борьбе против российских оккупантов.