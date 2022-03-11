«Действия оккупантов равны действиям ИГИЛ»: Президент Зеленский потребовал освободить похищенного мэра Мелитополя

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что оккупанты не нашли в Украине коллаборантов среди местных властей, а потому перешли к новой стадии террора против мэров городов, в частности Мелитополя.

Об этом Зеленский сообщил в своем обращении к украинцам.

Напомним, что ранее российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова.

- Они пытаются физически ликвидировать представителей законных местных властей, - отметил Зеленский. - Похищение мэра Мелитополя – это преступление не только против конкретного человека, громады и Украины. Это преступление против демократии. Про это узнают во всех демократических странах. Действия российских захватчиков будут приравнены к действиям ИГИЛ.