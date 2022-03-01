Список работающих на Николаевщине аптек

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12.03.2022 08:42

Появился список работающих в Николаеве и области аптек по состоянию на 08:00 12 февараля.

Список опубликовал мэр Николаева Александр Сенкевич.

Как известно, в связи с воздушными тревогами и другими угрозами график работы аптек может изменяться.

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