В Николаеве из-за российских обстрелов без тепла остались более 200 домов и 4 больницы

По состоянию на утро 12 марта, в результате обстрелов российскими войсками Николаева, из-за повреждений воздушных теплосетей и, как следствие, утечки теплоносителя, остается приостановленной работа трех котельных в Ингульском районе города. В настоящее время без отопления 224 жилых дома и 4 медицинских учреждения.

Об этом сообщили на коммунальном предприятии «Николаевоблтеплоэнерго».