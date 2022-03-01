Гуманитарный штаб Николаевщины оказывает помощь и соседним городам – в Херсон передали детское питание и памперсы

Гуманитарный штаб в Николаевской области продолжает круглосуточную работу в тесном сотрудничестве с «Красным крестом».
Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
«Сегодня тяжелый день – твари продолжают обстрел жилых кварталов города… Но мы обязательно справимся!
Не смотря ни на что, расскажу о новостях Гуманитарного штаба Николаевщины:
– Работаем в тесном сотрудничестве с «Красным крестом»
- Продолжаем получать грузы. Сегодня – из Польши
- Не останавливаем поиск гуманитарки и организации логистических вопросов.
– Продолжаем помогать ВСУ, ТРО, общинам
Согласно распоряжению главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, большинство грузов теперь будет идти на специально определенные администрацией склады и вопросами распределения и оказания помощи будет заниматься Александр Королев – ОГА Обращайтесь!», - написала Замазеева.
Также рассказывается, что за 11 марта помощь была доставлена в:
- гериатрический пансионат
- Большую Корениху
- Мешково-Погорелово
- Парутино
- полигон
- Баштанку
- вольное
Кроме того, в Херсоне передали большое количество памперсов и детского питания.?single