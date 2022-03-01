Гуманитарный штаб Николаевщины оказывает помощь и соседним городам – в Херсон передали детское питание и памперсы

Гуманитарный штаб в Николаевской области продолжает круглосуточную работу в тесном сотрудничестве с «Красным крестом».

Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

«Сегодня тяжелый день – твари продолжают обстрел жилых кварталов города… Но мы обязательно справимся! Не смотря ни на что, расскажу о новостях Гуманитарного штаба Николаевщины: – Работаем в тесном сотрудничестве с «Красным крестом» - Продолжаем получать грузы. Сегодня – из Польши - Не останавливаем поиск гуманитарки и организации логистических вопросов. – Продолжаем помогать ВСУ, ТРО, общинам Согласно распоряжению главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, большинство грузов теперь будет идти на специально определенные администрацией склады и вопросами распределения и оказания помощи будет заниматься Александр Королев – ОГА Обращайтесь!», - написала Замазеева.

Также рассказывается, что за 11 марта помощь была доставлена ​​в:

- гериатрический пансионат - Большую Корениху - Мешково-Погорелово - Парутино - полигон - Баштанку - вольное

Кроме того, в Херсоне передали большое количество памперсов и детского питания.

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