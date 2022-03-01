Пленный оккупант рассказал, что армия РФ деморализована, но их гонят вперед «расстрельные отряды»

Президент РФ владимир путин не верит в собственную армию и прибегает к сталинским репрессиям. Но это не спасает его от бунтов, которые уже начали возникать среди российских военных.

Об этом оассказал очередной пленный оккупант, сообщает СБУ.

По его словам, армейское руководство возобновило практику «расстрельных отрядов» - эшелонов, которые следуют за основными силами РФ и убивают тех, кто хочет сбежать. Пленный оккупант добавляет, что в ходе продвижения вглубь Украины армия РФ начинает осознавать, что у них далеко не миротворческая миссия.

- Но нам дали понять, что назад мы не вернемся, потому что за нами едут эшелоны, убивающие дезертиров, которые пытаются вернуться домой, - признается пленник.

Теперь, став соучастником преступлений, оккупант сожалеет, что у них не хватило духу поступить, как морские пехотинцы РФ: «...под Одессой 600 морпехов взбунтовались и не вышли из судна, потому что поняли, что происходит».

Армия оккупантов деморализована и подавлена.