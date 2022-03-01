Из-за ночных вражеских обстрелов в Николаеве повреждено 167 домов, больница №3 и 11 школ и детсадов – ранены 8 горожан

В результате вечерних и ночных обстрелов в Николаеве повреждено больше 160 домов, а также больницы и учебные учреждения.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Мэр вместе со службами ездит по городу и осматривает последствия российских обстрелов. По его словам, более 180 адресов, куда прилетели различные снаряды и не разорвались, отрабатывают пиротехники. В частности, мэр просит николаевцев не подходить близко к снарядам и не поднимать их.

— За последнюю ночь было повреждено 167 домов, больше всего в Корабельном районе - 133 дома, в Ингульском районе - 20 и в Центральном - 14. По объектам охраны здоровья пострадала третья городская больница, а по управлению образования - 11 школ и детсадов. Ранения получили 8 гражданских лиц. К счастью, погибших нет, - сообщил он.

Также он добавил, что всего по городу уничтожено 11 частных домовладений.