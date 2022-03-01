В Минобороны Беларуси заявили, что у границ с Украиной расположены 5 БТГр – они якобы выполняют задачи разведки, патрулирования и обороны

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что в ближайшее время отправят к границе с Украиной 5 батальонно-тактических групп на замену находящихся там сейчас военных. Наличие на границе своих военных оправдывают защитой от националистических вооруженных формирований.
Об этом сообщает Минобороны Беларуси в Телеграмм.
Отмечается, что на сегодняшний день пять батальонных тактических групп совместно с органами пограничной службы осуществляют прикрытие южных границ Беларуси с целью недопущения проникновения на территорию Республики со стороны Украины различных националистических вооруженных формирований, нелегальной доставки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
«Данные подразделения выполняют задачи разведки, патрулирования, охраны объектов и обороны на дорожных направлениях. В ближайшее время планируется осуществить их замену также пятью батальонными тактическими группами. Подразделения, выполнившие свои задачи по прикрытию Государственной границы, будут возвращены в пункты постоянной дислокации и приступят к плановой повседневной деятельности», - заявил Виктор Гулевич.