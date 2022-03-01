«Целенаправленная политика террора»: В ГУР Минобороны заявили, что командование оккупантов легализировало мародерство

Армия оккупанта легализует мародерство из-за проблем с логистикой.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«В связи с неудачной попыткой провести блестящее наступление, оккупанты вынуждены изменить тактику. Из-за значительных логистических проблем и растянутости коммуникаций они не способны должным образом обеспечить свои подразделения горючим, продовольствием, техникой, патронами и провести ротацию. Теперь основная задача оккупантов – закрепиться на имеющихся позициях, прикрываясь местным населением. При этом подразделения путинских войск на неопределенное время остаются отрезанными от поставок и получили указание перейти на «самообеспечение» до следующих распоряжений. То есть отбирать все необходимое у местного населения и грабить склады, магазины, аптеки», – говорится в сообщении.

В ГУР МО подчеркнули, что мародерство сопровождается многочисленными случаями тяжких преступлений против мирного населения: убийства, пытки, изнасилования. В том числе – несовершеннолетних.