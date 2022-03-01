«У нас есть чрезвычайные успехи. Но мы не имеем права снижать интенсивность обороны, как бы нам не было сложно», – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не снижать интенсивность обороны.

Об этом он заявил во время обращения 12 марта.

– С самого утра в украинском – навсегда украинском – Мелитополе собирались люди, наши граждане, на очередную акцию протеста против российских войск. Против попыток поставить город на колени. Более двух тысяч человек на площади. Услышьте, пожалуйста, в Москве! Если в Мелитополе против оккупации выходят две тысячи человек, сколько должно быть у вас против войны? Чтобы было по честному, чтобы было по справедливости. Вчера оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя Ивана Федорова. Общество города требует освободить его. И это очень важно. Я благодарен каждому мелитопольцу за это сопротивление, за эту позицию. Оккупанты должны видеть, что они чужды нашей земле, на всей нашей земле Украины, и никогда не будут приняты. Ночью и сегодня постоянно говорим с партнерами об этой ситуации с нашим городским головой. Требование простое – немедленно освободить его из плена. Мы обращаемся ко всем лидерам мира, говорящим с Москвой. Франция, Германия, Израиль и другие. Я лично уже позвонил по телефону канцлеру Германии Олафу Шольцу, говорил с ним. Говорил с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Я буду говорить со всеми, с кем нужно, чтобы уволили наших людей. Мы ожидаем, чтобы они, лидеры мира, показали, как они могут повлиять на эту ситуацию. Как они могут сделать простое дело – уволить одного человека. Такого человека, олицетворяющего собой всю мелитопольскую общину. Украинцев, которые не сдаются, – отметил Президент Украины.

Он подчеркнул, что наши вооруженные силы делают все, чтобы лишить врага любого желания продолжать войну против Украины.

– Потери российских войск – колоссальные. Динамика потерь оккупантов на 17-й день уже такова, что можно уверенно говорить: это самый большой удар по российской армии за десятки лет. Они нигде не теряли больше такого количества дней. С начала вторжения 31 батальонно-тактическая группа врага утратила боеспособность. Российские военные сдаются в плен уже не просто в одиночку, а целыми группами. Группа же пытается выйти с территории Украины домой, в Россию. Потери захватчиков в технических возможностях просто поражают. Более 360 танков. 1205 бронированных машин. И это еще без подсчета потерь в боях этой ночью и этим утром. Уже около 60 самолетов. Более 80-ти вертолетов. Сотни и сотни единиц другой техники, в том числе самых современных образцов, которыми Россия всегда гордится. В большинстве армий мира нет столько всего, сколько русские войска потеряли за время вторжения в наше государство. Украинцы! Хочу, чтобы вы меня поняли правильно. У нас есть чрезвычайные успехи. То, как весь украинский народ сопротивляется этим захватчикам, уже вошло в историю. Но мы не имеем права снижать интенсивность обороны, как бы нам не было сложно. Не имеем права сокращать энергию своего сопротивления. Враг заводит на нашу территорию новые колонны. Они ищут повсюду бойцов для себя. Резервистов. Срочников. Наемников. Они пытаются взять нас количеством. Количеством бойцов, количеством техники. Используют террор, чтобы взломать нас, взломать нашу веру в победу и в Украину. Я уверен, у них это не получится. Это не даст им результата. Но чтобы у них не получилось, еще нужно бороться. Еще нужно быть сосредоточенными. Еще нужно всем нам, всем украинцам, и дальше сосредоточено работать на оборону нашего государства. Работать вместе. Без внутренних расколов. Поддерживая друг друга. По всей Украине. От Ужгорода в Мелитополь. От Чернигова до Мариуполя. От Львова в Харьков. Именно так, как мы все делаем уже 17-й день войны, – сказал он.

Зеленский в свою очередь отметил, что государство также пытается помочь каждому гражданину, который оказался в сложной ситуации.

– В эти сутки мы снова отправили гуманитарный груз в Мариуполь. Мы будем стараться каждый день, чтобы спасти наших людей. Я благодарен каждому водителю, пытающемуся реализовать эту сложную миссию. Благодарен представителям церкви, примкнувшим к попыткам оградить гуманитарный коридор в Мариуполе от обстрелов. Украинские войска, со своей стороны, гарантируют полную «тишину» по всему маршруту, чтобы Мариуполь получил еду, получил воду, получил медикаменты. И чтобы мирные жители Мариуполя могли выехать на безопасную территорию. Также подготовлены гуманитарные коридоры из Макарова, Бородянки, Тростянца, Сум, Полтавы, Лебедина, Конотопа, Великой Писаревки, Краснополья, Родов, Токмака, Гостомеля, Козаровичей, Микуличей и Андреевки в Киевской области. Российская сторона должна обеспечить «тишину» по каждому из этих маршрутов. Иначе, что тогда вообще может гарантировать Россия на любых переговорах? – сказал Зеленский.

Он также рассказал, что продолжается работа вместе с европейцами по двум направлениям.