Общины, которые принимают переселенцев из зоны боевых действий, получат компенсацию за коммуналку

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальные громады, которые принимают вынужденных переселенцев, получат компенсацию за коммунальные услуги.
Об этом он заявил во время обращения 12 марта.
– Для поддержки тех украинских общин, которые принимают наших переселенцев из районов боевых действий, Правительство приняло решение о компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей. По предварительной оценке, общины минимум десяти областей Украины получат конкретные деньги от центральных властей, чтобы переселенцы были обеспечены всем, – сказал Зеленский.