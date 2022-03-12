Общины, которые принимают переселенцев из зоны боевых действий, получат компенсацию за коммуналку

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12.03.2022 16:18

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальные громады, которые принимают вынужденных переселенцев, получат компенсацию за коммунальные услуги.

Об этом он заявил во время обращения 12 марта.

– Для поддержки тех украинских общин, которые принимают наших переселенцев из районов боевых действий, Правительство приняло решение о компенсации местным бюджетам на оплату коммунальных услуг при размещении людей. По предварительной оценке, общины минимум десяти областей Украины получат конкретные деньги от центральных властей, чтобы переселенцы были обеспечены всем, – сказал Зеленский.

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