Пограничники выявили мужчину, которого комиссовали из-за сложных родов

На границе обнаружили мужчину, комиссованного из-за тяжелых родов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Предъявитель военного билета с соответствующей записью ехал в Молдову. В документе 53-летнего мужчины числилось, что он снят с военного учета в 2009 году, но причина снятия была датирована в прошлом году.

В частности, было указано, что комиссия городского территориального центра комплектования и социальной поддержки в Луганской области признала мужчину непригодным к военной службе по статье 73 приказа Министерства Обороны Украины № 402 от 14.08.2008 года - «Беременность, роды и послеродовой период, их последствия» с отметкой «а» - с усложненным течением.

Путешественника пограничники передали в полицию, где должны разобраться неординарный ли это случай, ошибка или обычное использование поддельных документов, за которое Уголовный Кодекс Украины предусматривает ответственность до 2 лет ограничения свободы.