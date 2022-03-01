В плен ВСУ попал российский «срочник», который призвался в армию всего месяц назад

Из-за маниакального желания захватить Украину через три дня Путин бросил в бой даже новобранцев и «альтернативщиков» - призывников, которые вместо срочной службы отрабатывают на общественных работах.

Об этом на видео СБУ говорит очередной пленник, который всего месяц назад призвался в армию.

- За этот месяц я успел стать российским военным, потом военным преступником, а сейчас – еще и военным пленником, - говорит оккупант.

Он сам признается, что русская армия не могуча, а просто «длинная». Причем многие подразделения войск – обычный балласт.

- Наша военная задача – отвлечение. Фактически нас обстреливали, пока кто-то более подготовлен выполнял свою задачу, - отметил пленный военнослужащий.

Теперь он дает показания против других захватчиков и помогает СБУ довести дело до Гаагского трибунала.