Президент Зеленский: С начала вторжения РФ погибли 1300 украинских защитников

За 16 дней войны России против Украины погибли орентировочно 1300 украинских военнослужащих.

Об этом заявил Владимир Зеленский в разговоре с иностранными СМИ.

- У нас погибло около 1300 военных людей, а в России – более 12 тысяч. Один к десяти. Я не радуюсь, что у них 12 тысяч погибло, - рассказал Зеленский.

Как известно, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что по состоянию на 10 марта российские оккупанты убили больше мирных граждан, чем погибло в бою украинских воинов из всех структур сектора обороны.