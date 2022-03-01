Боевик ЧВК «Вагнера» приехал воевать в Украину на сторону российских оккупантов и попал в плен

Боевика российской частной военной компании «Вагнер» Дмитрия Пустовитова задержали в Украине, когда он прокладывал маршрут для основных сил российских оккупантов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По сообщению ведомства, оккупанты хотели выйти на Херсон через Донецкое направление. И задержанный занимался разведкой.

- Нам сказали, что мирное население будет встречать нас с улыбкой на лице, и наша задача – освободить их от фашистов. Такого я здесь не увидел, - заявил «вагнеровец». - Могу сказать только одно, то, что нам рассказывали, что тут так плохо, что мирное население страдает от местной власти, - это все неправда.

Также, по словам пленного военнослужащего, он принимал участие в боевых действия на Донбассев 2014-2015 годах на стороне боевиков.