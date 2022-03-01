Российские войска расстреляли в «зеленом коридоре» на Киевщине колонну женщин и детей – есть погибшие

Иллюстрация В пятницу, 11 марта, при попытке эвакуации из села Победа (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному «зеленому» коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, состоявшая исключительно из женщин и детей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Результат этого зверского поступка – семь погибших. Из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.

После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта. В настоящее время практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь.