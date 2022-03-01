Российские войска расстреляли в «зеленом коридоре» на Киевщине колонну женщин и детей – есть погибшие

В пятницу, 11 марта, при попытке эвакуации из села Победа (Барышевский район Киевской области) в сторону села Остролучье по согласованному «зеленому» коридору, оккупантами была расстреляна колонна мирных жителей, состоявшая исключительно из женщин и детей.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Результат этого зверского поступка – семь погибших. Из них один ребенок. Точное количество раненых пока неизвестно.
После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Победа и не выпускают их из населенного пункта. В настоящее время практически невозможно установить связь, а также оказать гуманитарную и медицинскую помощь.
«Напоминаем, что вопрос защиты гражданского населения во время вооруженных конфликтов регулируется нормами международного гуманитарного права. В частности, Четвертая Женевская конвенция «О защите гражданского населения во время войны». Согласно этим нормам, умышленные нападения на гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в боевых действиях, приравниваются к военному преступлению», - говорится в сообщении.