Городские власти оккупированного Геническа подают в отставку

Городской голова и все руководство города Геническ в Херсонской области подают в отставку.
Соответствующее заявление от мэра Александра Тулупова появилось на сайте городского совета в субботу, 12 марта.
Он пояснил, что оккупанты поставили городских чиновников в такие условия, что они не могут работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления.
«Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управляющим делами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку», — резюмировал мэр.
По его словам, городские власти все военное время делали «все возможное и невозможное» для обеспечения условий жизнедеятельности местного населения.