Городские власти оккупированного Геническа подают в отставку

Соответствующее заявление от мэра Александра Тулупова появилось на сайте городского совета в субботу, 12 марта.

Он пояснил, что оккупанты поставили городских чиновников в такие условия, что они не могут работать и осуществлять полномочия как представители украинского органа местного самоуправления.

«Поэтому сегодня мной, заместителями, секретарем совета и управляющим делами исполкома, многими членами трудового коллектива принято решение уйти в отставку», — резюмировал мэр.

По его словам, городские власти все военное время делали «все возможное и невозможное» для обеспечения условий жизнедеятельности местного населения.