В «Укрэнерго» сообщили, что поврежденную инфраструктуру ЧАЭС ремонтируют

НЭК «Укрэнерго» подтвердила проведение ремонтных работ по возобновлению энергоснабжения обесточенной с 9 марта площадки Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» .

– «Укрэнерго» работает над восстановлением энергопитания ЧАЭС. Работы продолжаются. О результатах сообщим, – сказали журналистам в компании в субботу вечером.

Как известно, ЧАЭС и зона отчуждения вследствие обстрела российскими оккупантами и как следствие повреждения всех поставлявших ее электроэнергии линий электропередач, утром 9 марта обесточены.

Площадка ЧАЭС и зона отчуждения сейчас снабжаются электроэнергией работой дизель-генераторов.

По данным «Энергоатома», основная проблема, связанная с отсутствием электропитания – это охлаждение отработанного ядерного топлива, отсутствие которого серьезно угрожает ядерной безопасности.

Там также назвали фейком проведение ремонтных работ белорусскими энергетиками.