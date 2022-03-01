Российские оккупанты назначили «и.о. мэра» Мелитополя одиозную депутата от «Оппоблока» Галину Данильченко

Российские оккупанты назначили «и. о. мэра» Мелитополя Галину Данильченко.

Об этом сообщает телеканал «Дом».

Данильченко сразу призвала жителей города не оказывать сопротивление оккупантам, а тех, кто отстаивает свою проукраинскую позицию, назвала людьми, «пытающимися дестабилизировать ситуацию» и «призывающими к экстремистским действиям».

Стоит отметить, что Галина Данильченко является депутатом Мелитопольского горсовета от партии «Оппозиционный блок». Согласно сообщениям местных СМИ, она довольно одиозная фигура, принимала участие в срыве сессиий горсовета.

А в 2016 году даже набросилась с кулаками на Ивана Федорова, который на тот момент исполнял обязанности вице-мэра. Тогда она угрожала ему убийством.

Как известно, 11 марта оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. С требованием освободить его 12 марта в Мелитополе собрались несколько тысяч человек. По словам Владимира Зеленского, мэр Мелитополя жив, но оккупанты пытают его.