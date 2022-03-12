Переговоры с российской делегацией продолжаются непрерывно в видеоформате, – Подоляк

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры украинской делегации с российской продолжаются в видеоформате.

Об этом он написал в Twitter.

«Переговоры с делегацией РФ продолжаются непрерывно в видеоформате. Созданы специальные рабочие подгруппы. Позиции Украины определены жесточайшими предыдущими директивами», - написал Подоляк.

Сообщение он проиллюстрировал совместным фото с главой ОП Андреем Ермаком.

Как известно, между делегациями состоялись уже три раунда переговоров.

Напомним, ранее в Кремле ушли от ответа на вопрос, готов ли путин к переговорам с Зеленским, но дали понять, что нет.

В свою очередь Зеленский согласился на переговоры с путиным на территории Турции.

Также он в очередной раз призвал главу Кремля сесть за стол переговоров.

На что глава МИД РФ Лавров заявил, что путину перед встречей с Зеленским нужно провести «подготовительную работу», и он от нее не отказывается