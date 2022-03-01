Данилов заявил, что следующей страной после Украины, на которую нападет Россия, может быть Литва

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов утверждает, что НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от возможных атак российских захватчиков.

Об этом он рассказал в эфире Национального телемарафона.

- Сегодня руководитель НАТО, господин Столтенберг сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют (в Украину), они будут считать это нарушением пятой статьи (Северноатлантического договора) на сегодняшний день в странах НАТО. Посмотрим, если это произойдет, как они будут на это реагировать, – заявил Данилов.

Секретарь СНБО считает, что Украина сдерживает дальнейшее наступление российских войск на Североатлантический альянс, поэтому западным партнерам Украины следует не прекращать устойчивые поставки современного и эффективного оружия.

По словам Данилова, у украинской разведки есть информация, что Россия планирует совершать дальнейшие вооруженные нападения на страны Восточной Европы. По его словам, следующим объектом российского вторжения после Украины может стать Литва.