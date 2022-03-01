Российские военные разграбили гуманитарный конвой, который направлялся в Мариуполь, еще один конвой просто заблокировали

Гуманитарный конвой, отправившийся из Запорожья в Мариуполь, на каждом блок-посте в населенный пункт Токмак разворовывался российскими оккупантами.
Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram.
Согласно информации, гумконвой на всем пути следования, контролируемый российскими войсками, на каждом блок-посту в населенный пункт Токмак разворовывался российскими оккупантами, которые насильственно изымали продукты питания, одежду, предметы личной гигиены.
В Токмаке россияне взяли гумконвой под сопровождение и по состоянию на 18:00 было отмечено прохождение главой колонны населенного пункта Зеленовка в Приморском районе в направлении Бердянска.
Еще один конвой, который следовал по маршруту Энергодар - Токмак - Пологи, был заблокирован.
«Относительно объединенного гуманитарного конвоя по маршруту Энергодар-Токмак-Пологи – он был остановлен в Васильевке и удерживался оккупантами длительное время. Если в Энергодар в конце концов его пропустили, то по маршруту Токмак-Пологи нет. Так что гуманитарный конвой был вынужден развернуться и вернуться назад. При подходе к населенному пункту Каменское в результате обстрела со стороны оккупационных войск был уничтожен автомобильный мост через реку, из-за чего движение стало невозможным. При попытке обойти сорванный мост, конвой столкнулся с боевой позицией российских войск, которые не пропустили его. К настоящему моменту гуманитарный конвой остановился в районе Каменского. Проводятся попытки эвакуации людей в пешем порядке», - говорится в сообщении.