Российские военные разграбили гуманитарный конвой, который направлялся в Мариуполь, еще один конвой просто заблокировали

Гуманитарный конвой, отправившийся из Запорожья в Мариуполь, на каждом блок-посте в населенный пункт Токмак разворовывался российскими оккупантами.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram.

Согласно информации, гумконвой на всем пути следования, контролируемый российскими войсками, на каждом блок-посту в населенный пункт Токмак разворовывался российскими оккупантами, которые насильственно изымали продукты питания, одежду, предметы личной гигиены.

В Токмаке россияне взяли гумконвой под сопровождение и по состоянию на 18:00 было отмечено прохождение главой колонны населенного пункта Зеленовка в Приморском районе в направлении Бердянска.

Еще один конвой, который следовал по маршруту Энергодар - Токмак - Пологи, был заблокирован.