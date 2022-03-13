В Ватикане заявили, что «доступны для любого вида посредничества», чтобы завершить войну в Украине

Ватикан «доступен для любого вида посредничества», чтобы помочь завершить войну в Украине.

Об этом в интервью Vatican News заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, сообщает «Европейская правда».

Он повторил призыв папы Франциска о немедленном прекращении огня в Украине, которую понтифик озвучил во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В свою очередь «беспрецедентный жест» папы посетить посольство России в Ватикане на следующий день после вторжения в Украину был «личным шагом», чтобы «выразить властям в Москве свою обеспокоенность эскалацией войны», сказал Паролин.

При этом Паролин подчеркнул, что в Украине идет как раз война, а не спецоперация, как утверждает РФ.

– Слова важны, и назвать военной спецоперацией то, что происходит в Украине, означает не признать реальность фактов. Мы стоим перед войной, которая, к сожалению, забирает много гражданских жертв, как и все войны, – заявил кардинал.

– Перед глазами ужасные образы, идущие из Украины. Жертвы среди мирного населения, женщин, престарелых, беззащитных детей, поплатившихся жизнью за глупость войны. Насилие нарастает, когда мы видим города с уничтоженными домами, отсутствием электричества, минусовой температурой, отсутствием еды и лекарств, а также миллионы беженцев, преимущественно женщин и детей, которые убегают от бомб. За последние несколько дней я встретил их группу, приехавших в Италию из разных уголков Украины: пустые взгляды, лицо без улыбок, бесконечная грусть, – добавляет он.

Стоит отметить, что в то же время государственный секретарь Ватикана очень осторожен в поддержке Украины.

– Социальная доктрина Церкви всегда признавала законность вооруженного сопротивления перед лицом агрессии. Однако я считаю, что перед лицом происходящего необходимо задать себе вопрос: делаем ли мы все возможное, чтобы достичь перемирия? Является ли вооруженное сопротивление единственным путем вперед? – заявил он.

Напомним, 25 февраля папа Римский Франциск пошел в российское посольство, чтобы «выразить свою обеспокоенность войной», которую РФ ведет против Украины.

Это чрезвычайный жест со стороны Папы – обычно понтифики принимают послов и глав государств в Ватикане, и дипломатический протокол предусматривает, чтобы министр иностранных дел Ватикана вызвал к себе посла.

Для Франциска, главы государства Ватикана, покинуть город-государство и уехать на небольшое расстояние в российское посольство при Святом Престоле стало выражением его гнева по поводу вторжения Москвы в Украину и его готовности лично обратиться с просьбой прекратить это.