С начала военных действий российских оккупантов ГК «Прометей» выделила почти ₴2 миллиона на закупку гуманитарной помощи для армии

В рамках корпоративной программы поддержки армии Компания освоила уже около 2 млн грн на оказание помощи региональным подразделениям ВСУ и терробороны. Средства направлены на закупку материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для военных, защищающих Николаевскую область. Кроме того, армии Компанией были переданы Квадроцикл Polaris и кросовер Renault Duster.

Об этом сообщает пресс-служба ГК «Прометей».

Проекты поддержки координируются руководством компании в тесном сотрудничестве с представителями Николаевской ОВА и органами местного самоуправления.

ГК «Прометей» также сообщила, что и в дальнейшем намерена продолжать финансировать программу поддержки армии во избежание негативных гуманитарных ситуаций в региональных подразделениях ВСУ и терробороны.

В сообщении отмечается, что «Прометей» готов выделять не только материальные средства и закупать материально-технические, продовольственные, медицинские и др. средства для военных, но и выступает с инициативой по региональной интеграции всех этих процессов, включая логистику под своим началом.

«В условиях тотального дефицита и гуманитарной катастрофы во многих регионах страны, просто финансовой помощи иногда недостаточно. Зачастую необходимо осуществлять поиск требуемой в данный момент номенклатуры в режиме 24/7 и даже в случае угрозы артобстрелов или авиационной бомбардировки – обеспечить логистику закупленных для военных средств», - подчеркнули в пресс-службе.

«Призываем всех неравнодушных приобщаться к любой помощи нашей армии в это тяжелое время! Верим в нашу страну, верим в нашу армию, верим в нашего победу! Все буде УКРАЇНА!» - собственник ГК «Прометей» Рафаэль Гороян.

Ми – Українці! І ми житимемо у Мирі! Слава Україні!