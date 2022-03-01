ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты убили в Ирпене журналиста New York Times, еще один получил ранение

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрелы Николаева продолжились.

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В данной новости мы будем следить за событиями 13 марта.

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14:45 Российские оккупанты в городе Ирпень застрелили журналиста иностранного издания New York Times. Еще один журналист получил ранение.

Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Жертвой российских оккупантов стал 51-летний корреспондент американского издания New York Times Брент Ренауд. «Еще один журналист ранен. Сейчас потерпевшего пытаются вывести из зоны боевых действий. Конечно, профессия журналиста предполагает риск, впрочем, гражданин США Брент Ренауд поплатился жизнью за попытку осветить коварство, жестокость и безжалостность агрессора», - рассказал Небытов. Отметим, еще до начала войны в Украине президент США Джо Байден предупреждал Россию, что в случае нападения на американских граждан ответ Штатов будет мощным и немедленным.

14:03 В Госспецсвязи сообщили, что российские военные в Черниговской области пытались в обход украинских защитников прорваться в направлении Киева. Но их планы потерпели крушение.

«Военные части и подразделения Оперативного командования «Север» успешно остановили этот прорыв», - говорится в сообщении.

13:33 Замминистра внутренних дел Украины Мэри Акопян сообщила, что до сих пор продолжается круговая оборона города Мариуполь. Военно-политическое руководство Украины расценивает блокаду Мариуполя как проблему номер один.

«Очевидно, что город для врага имеет стратегическое значение, чтобы по суше обеспечить коридор в оккупированный Крым с оккупированной территории юга Донецкой области, которую контролирует РФ. За 12 суток блокады города и беспощадного обстрела жилых кварталов 1582 мирных мариупольца убиты российскими оккупационными войсками. Это месть за несокрушимость жителей, которые проявляют свою проукраинскую позицию еще с 2014 года. Но так поступают не военные, а террористы, захватывающие в заложники невинных мирных людей», - сообщила Мэри Акопян.

12:43 В результате ракетного обстрела Яворовского полигона и Международного центра миротворчества и безопасности во Львовской области погибли не менее 35 человек. Еще 134 с разной степенью ранений находятся в госпитале.

Об этом сообщает в Telegram глава Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

По его словам, на 12:00 почти все пожары на территории потушены, взрывотехники и другие специалисты дообследуют территорию, разобрали большую часть завалов.

«Должен сообщить, что, к сожалению, мы потеряли больше героев: 35 человек погибли в результате обстрела центра миротворчества и безопасности. Еще 134 с разной степенью поражения находятся в госпитале. Команда Львовской ОВА будет обновлять данные, поэтому следите исключительно за официальными сообщениями», - добавил Козицкий.

09:47 По информации Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 13.03 ориентировочно составили:

– личного состава - более 12 000 человек;

- танков – 374 единицы (+12 за сутки);

- боевых бронированных машин – 1226 единиц (+21 за сутки);

- артиллерийских систем – 140 единиц (+ 5 за сутки);

- ракетных систем залпового огня - 62 единицы;

- средств противовоздушной обороны – 34 единицы (+1 за сутки);

- самолетов – 74 единицы (+16 за сутки);

- вертолетов – 86 единиц (+3 за сутки);

- автомобильной техники – 600 единиц (+15 за сутки);

- корабли /катера – 3 единицы;

- цистерн из ГСМ – 60 единиц;

- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 единиц.

08:54 На Донбассе в ночь на 13 марта под обстрел попал пассажирский поезд, совершавший эвакуационный рейс. В результате погибла проводница.

Об этом сообщает «Укрзализныця». В пассажирский поезд попали обломки во время обстрела, когда он проезжал вблизи станции Брусин Донецкой области. Поезд совершал эвакуационный рейс в Лиман, чтобы забрать жителей Луганской и Донецкой областей. В результате повреждений погибла проводница поезда, еще одна — получила ранение. Ее доставили в больницу в Славянске. В настоящее время перевозчик заявил, что прилагает усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поезда и всех пассажиров. В частности, примерно 100 детей, которые ждали поезд на вокзале Лимана. Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что оккупанты совершили авианалет на эвакуационный поезд «Краматорск-Львов».

07:26 Генштаб ВСУ: Морально-психологическое состояние войск противника продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов в исполнении приказов.

Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, производит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.

По имеющейся информации, на территории Республики Беларусь в медицинских учреждениях юго-восточного региона проходит лечение большое количество раненых в ходе боевых действий на территории Украины военнослужащих РФ. Запасов крови для проведения хирургических операций не хватает. Задействуются резервы, накопленные для граждан Республики Беларусь – около 2/3 резерва перенаправлены на нужды военнослужащих РФ. Активизировалась кампания по сбору крови среди работников бюджетной сферы и гражданского населения.

В связи с потерями вооруженные силы российской федерации формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника, в частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА.

07:18 Львовская ОВА сообщает, что оккупанты совершили авиаудар по международному центру миротворчества и безопасности. По предварительным данным, они выпустили 8 ракет.

Информация о пострадавших устанавливается.

Международный центр миротворчества и безопасности (МЦМБ) Национальной академии Сухопутных войск ВСУ им.гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области

В то же время, по словам депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, по ракетам работа ПВО.

00:40 Ударная авиация Воздушных Сил ВСУ продолжает наносить удары по наземным целям – это скопление вражеской техники и живой силы, рашистские колонны на марше и другие цели.

Кроме того, противовоздушная оборона государства сегодня минусует:

- два российских вертолета Ка-52;

- один Су-34;

- один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34);

- два беспилотных летательных аппарата.

Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных Сил ВС Украины, требующих уточнения и подтверждения.

00:30 Оперативная информация о российском вторжении, которое длится 17 суток.

Противник продолжает наступательную операцию против Украины. Проводит мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск, а также подготовку к продолжению наступления на Полесском, Северском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобугском направлениях.

В течение всего времени ведения боевых действий на территории Украины враг встретил неистовое сопротивление. Ни на одном из направлений не достиг цели операции. Характер действий свидетельствует о неопределенности военного руководства орды в вопросах стратегических задач и конечной цели так называемой «специальной военной операции».

Оккупационные войска несут значительные потери, замедлили темпы наступления, на подавляющем большинстве направлений остановились. Продолжают уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры. С целью компенсации потерь оккупанты организовали подготовку дополнительных сил и средств для ведения боевых действий на территории Украины.

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Военным руководством Республики Беларусь усилена охрана границы с Украиной. Сохраняется высокая вероятность непосредственного участия вооруженных сил Республики Беларусь в военной операции против Украины. Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БПЛА, вероятно, с территории Республики Беларусь.

На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Проводятся мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск. Враг пытается провести разведку и уточнение позиций ВС Украины и возможных путей наступления. Оккупанты продолжают налаживание системы материально-технического обеспечения путем создания ремонтных баз на территории Республики Беларусь.

На Северском направлении противник сосредотачивал усилия на усовершенствовании оперативного построения войск и системы логистического обеспечения группировки.

На Слобожанском направлении враг производил наступательные действия в районе н.п. Изюм в дальнейшем пытается продвинуться в направлении н.п. Славянск. После полученных в районе города Харькова потерь вывел на территорию РФ (Белгородская область) одну из БТГр 6-й общевойсковой армии для восстановления боеспособности. В то же время усилил группировку на указанном направлении за счет введения в операцию подразделений из состава Северного флота.

На Донецком и Таврическом направлениях противник производит штурмовые действия и огневые налеты. Не оставляет попыток штурма Мариуполя. Российские оккупанты пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье.

Враг имеет незначительный успех на Волновахском направлении - захватил восточные окрестности и пытается продвинуться дальше.

В то же время противник не отказывается от попыток проведения наступления на Кривой Рог. Успеха не добился. Выполняет поиск слабых мест в обороне украинских защитников. В целях наращивания усилий вводит в операцию резервы из состава Воздушно-Десантных Войск. На отдельных направлениях пытается удержать ранее занятые рубежи.

Держим строй!

00:15 Украинские военные ликвидировали командира танковой роты оккупантов старшего лейтенанта Николая Шумицкого из Иркутска.

По информации СМИ страны-оккупанта, Шумицкого ликвидировали во время боев за Запорожскую АЭС.

00:07 Защитники Чернигова рассказали об уничтожении значительного количества бронетанковой и автомобильной техники противника, а также подразделении оккупантов, которое обстреливало город из ракетных установок, говорится в сообщении ОК «Север».

«Силы обороны ОК «Север» продолжают выполнение боевых задач по освобождению Черниговщины от российских оккупационных войск. За прошедшие сутки украинским защитникам удалось захватить значительное количество бронетанковой и автомобильной техники противника. Часть москальской орды уничтожена, часть сдалась в плен», - говорится в сообщении.

Захваченная техника противника пополнила украинские подразделения и теперь активно работает своими же снарядами по россиянам.