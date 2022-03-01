Оккупанты на Николаевщине: По Николаеву и Баштанке нанесли авиаудар

В Николаевской области продолжаются бои с российскими оккупантами.

С событиями в области 12 марта можно ознакомиться здесь.

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08:48 По информации ГСЧС, в результате нанесенного удара по предприятию «Зоря»-«Машпроект» поврежден один из цехов, было два очага возгорания. Жертв и пострадавших нет.

08:37 В ГСЧС Николаевской области сообщили, что в результате авиаудара по Баштанке пострадали жилые массивы, из-под завалов по улице Сазоненко достали местного жителя.

«Целая семья испытала ужас от «освободительных действий русского мира». Женщина и дочь не травмировались, а вот отец оказался под завалами. Спасатели 7 государственной пожарно-спасательной части 4 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области деблокировали пострадавшего. Бригадой скорой медицинской помощи мужчина доставлен в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.

08:14 Глава ОВА Виталий Ким сказал, что атака была совершена на госпредприятие «Зоря»-«Машпроект», обстоятельства выясняются.

08:06 По Николаеву и Баштанке был нанесен авиаудар.

В одном из районов Николаева пролетел самолет, потом раздался взрыв, после которого поднялся столб дыма, который виден в многих частях города.