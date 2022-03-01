Кабмин утвердил план поддержки аграриев на время посевной и запретил экспорт важных товаров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о поддержке посевной кампании в условиях войны с Россией. Аграриям компенсируют проценты по кредитам и предоставят государственные гарантии.

— Украина обеспечена основными продуктами питания на ближайшие месяцы. Но мы должны думать и о будущем. Поэтому правительство внедряет план поддержки посевной кампании, которая должна уже скоро стартовать там, где это возможно, — сказал премьер.

Отмечается что правительство во время военного положения запретило или ограничило экспорт критически важных для продовольственной безопасности товаров. Речь о пшенице, гречке, мясе, яиц, сахаре, подсолнечного масла и так далее.

Об этом сообзил во врямя своего видеообращения.

Шмыгаль добавил, что сегодня правительство утвердило решение о поддержке посевной кампании в Украине. В частности, государство компенсирует аграриям проценты по кредитам на покрытие каких-либо расходов, связанных с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.

Кроме того, аграриям будут предоставляться государственные гарантии на 80% от суммы привлеченных ими кредитов.