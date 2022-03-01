Оккупанты в Херсонской области пытаются установить незаконные ограничения для местного населения

Российские военные решили установить незаконные ограничения, чтобы подавить сопротивление украинских граждан на временно оккупированных населенных пунктах Херсонской области.

Об этом сообщает «Украина Online».

Речь идет о городах Новая Каховка, Таврийск и Каховка Херсонской области.

Оккупанты хотят установить комендантский час, который будет действовать с 18:00 до 07:00. Также в списке расписаны ограничения, касаемые оружия.

«Запрещается любой оборот, перемещение, применение и использование любых видов огнестрельного, холодного, спортивного оружия, взрывных и пиротехнических изделий, боеприпасов, специальных нелетальных средств», - сказано в документе.

Кроме того, враг хочет запретить проведение митингов и акций протеста, которые оккупанты называют «несанкционированными».

Еще одно незаконное ограничение касается «сбор и распространение информации о войсках и военной администрации».

В «документе» так же сказано, что «в случаях нарушения установленных и указанных выше правил, лица, допустившие подобные факты, будут задерживаться и привлекаться к ответственности и передаваться в органы военного правопорядка».

Они также попросили людей, владеющих информацией о нарушениях – доносить данные военным.

Известно, что украинцы, проживающие там, не собираются прогибаться под «русский мир» и выходят на митинги.

Напомним, что ранее Херсонский облсовет провел экстренное заседание и принял обращение, что Херсонщина – это Украина.