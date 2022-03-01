Российские оккупанты покинули город Скадовск

Мер Скадовска, Александр Яковлев, заявил, что военные российской армии покинули территорию города и на данный момент ситуация контролируемая.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«В Скадовске на сегодняшний день нет оккупационных войск, ситуация контролируемая. Работают коммунальные службы, есть газ, вода и свет. Есть связь, правда, с некоторыми перебоями, но более-менее работает. Работают у нас службы социального обеспечения, куда можно обращаться. Но прошу обращаться действительно тех, кто остался без средств для существования и у кого, действительно, нет продуктов питания», - сказал он.

Он также сказал, что с понедельника 14 марта, в городе планируется восстановление учебного процесса в школах.

«Это будет сделано в дистанционном режиме», - уточнил он.

«Ситуация в городе контролируемая, у нас работают патрули, работает служба охраны. Поэтому, у нас более-менее придерживаются порядка», - подытожил он.

Напомним, что ранее Херсонский облсовет провел экстренное заседание и принял обращение, что Херсонщина – это Украина.