Зеленский рассказал о гуманитарном грузе для Мариуполя: «Сегодня это – ключевая задача»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что гуманитарный груз должен прибыть в Мариуполь через два часа.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

- Сегодня ключевая задача – Мариуполь. Наш гуманитарный груз, наша колонна в 2 часах от Мариуполя. Лишь 80 км осталось, - отметил Зеленский.

Как подчеркнул Президент, сейчас делается все, чтобы преодолеть сопротивление оккупантов.

- Они блокируют работу даже священников православной церкви, сопровождающих этот груз, еду, воду, медикаменты. 100 тонн самого необходимого Украина отправила своим гражданам… Все дипломатические усилия, чтобы этот груз доехал – посмотрим, способны ли в Москве услышать. Мы понимаем, что всем украинцам сейчас очень тяжело. Всем 40 миллионам украинцев. Но мы победим. И это на 100%, - сказал он.

Зеленский также добавил, что в настоящее время удалось вывезти около 125 тысяч граждан из районов боевых действий на безопасную территорию гуманитарными коридорами.