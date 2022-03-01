В Офисе Президента сообщили, что встреча Зеленского и Путина может состояться в обозримом будущем

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что встреча президентов Украины и России может состояться уже в обозримом будущем, с украинской стороны делают все, чтобы она состоялась как можно быстрее.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- Я думаю, что нам уже не так долго к этому идти. Я не готов сказать, что эта встреча может состояться в ближайшее время. День, два, три – нет. Какое-то время еще займет, но будем стараться, чтобы это было как можно быстрее. Потому что мы за каждую жизнь людей. Мы хотим, чтобы их не убивали, чтобы не рушили нашу инфраструктуру, - сообщил Подоляк в эфире телемарафона в воскресенье.

По его словам, в настоящее время Украина продолжает поиск места проведения переговоров между лидерами Украины и России с точки зрения гарантий безопасности и наработки пакета договоренностей, который будет учитывать исключительно важные для Украины позиции.

- Когда они будут наработаны, согласованы предварительно, тогда президенты смогут встретиться и проработать уже конечные положения мирного договора, - сказал он, добавив, что Зеленский не подпишет никаких неэффективных и невыгодных для Украины договоров о мире, а со стороны России уже выразили готовность к прямой межпрезидентской встрече.

Позднее Подоляк уточнил в твиттере, что конкретных результатов относительно переговоров можно ожидать «буквально в считанные дни».

«Наши предложения на столе. Они очень жесткие. Они касаются, прежде всего, отвода войск, прекращения огня. Мы принципиально не уступим ни в каких позициях. Россия уже это понимает. Россия начинает конструктивно разговаривать. Я думаю, что на конкретные результаты мы выйдем буквально в считанные дни», - сообщил он.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский назвал Израиль возможным местом для встречи с российским президентом с целью прекращения войны, добавив, что позитивно относится к посредничеству премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в урегулировании вопросов мира между Украиной и Россией.