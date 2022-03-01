В Евросоюзе повальное большинство граждан одобряют санкции против РФ и поставки оружия Украине

Почти 80% жителей ЕС выступают за экономические санкции против России, несмотря на то, что они болезненны для всех сторон.

Об этом свидетельствует масштабный соцопрос, проведенный в Германии, Франции, Италии и Польше, сообщает «Украинская правда».

В ходе опроса, состоявшегося 3-7 марта, уже после введения жесточайших пакетов санкций, европейских граждан спрашивали о том, поддерживают ли лично они экономическое давление Запада против РФ.

Самым низким среди опрошенных государств оказалась поддержка антироссийских экономических санкций во Франции, но и она очень высока. 72% французов поддерживают жесткое санкционное давление (из них 48% "безусловно", 24% "скорее поддерживают"). Только 7% "вообще не поддерживают" и 9% "скорее не поддерживают" санкции, 12% не определились.

В Германии и Италии поддержка санкций значительно выше – по 80% заявили о поддержке (57% о безусловной поддержке). В Польше поддержка давления на РФ абсолютная – 91% за, 79% безусловно за. В экстраполяции на все население ЕС исследование прогнозирует 79% поддержки.

Во всех опрошенных государствах есть поддержка поставки военного оборудования в Украину. Во Франции речь идет о 65% сторонников, 20% противников и значительной части (15%) неопределившихся. В Германии 66% поддерживают поставку оружия, 28% против. В Италии поддержка наименьшая, но также относительно высокая – 57%, 35% против. В Польше поддержка поставки оружия является абсолютной – 91%, только 5% против.