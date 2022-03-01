В Ирпени погиб бывший журналист New York Times

В оккупированном городе Ирпень, Киевской области, российские военнослужащие убили корреспондента американского издания New York Times.

Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небытов.

Жертвой стал 51-летний видеограф Брент Рено.

«Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине», - написал Небытов.

В свою очередь, украинский военнослужащий добавил, что журналист умер от огнестрельного ранения в голову.

«В Романовке, город Ирпень, на круговом движении произошел обстрел прессы из соединенных штатов Америки. А именно Брент погиб от вражеского шара, попаданием в голову. Пуля вышла через глаз», - сказал он.

После того, как украинские СМИ опубликовали новость о гибели американского корреспондента - издание New York Times отметили, что Рено уже не работает на них.

«Рено сотрудничал с The Times в предыдущие годы , последний раз в 2015 году, но он не работал в компании в Украине. Ранние сообщения о том, что он работал на «Таймс» в Украине, распространились потому, что у него нашли бейдж «Таймс», который был выдан за назначение много лет назад», - написали они.

В Ирпени еще один 46-летний журналист Хуан Диего Херрера Арредондо получил ранения, однако он остался в сознании. Мужчина получил осколочное ранение в бедро. Медики прооперировали его в одной из местных больниц.

Напомним, что днем ранее В Каховке, Херсонской области, исчез местный журналист Олег Батурин.