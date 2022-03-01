Электроснабжение на Чернобыльской АЭС возобновлено

На Чернобыльской атомной электростанции восстановили электроснабжение.
Об этом сообщила Верховная рада.
Известно, что в результате действий российских оккупантов станция была полностью обесточена.
Однако в воскресенье, 13 марта благодаря усилиям специалистов НЭК «Укрэнерго», атомщиков и электриков электроснабжение на ЧАЭС удалось вернуть.
«Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе», - добавили они.
Уточняется, что системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме, не от резервного питания.
Известно, что Южно-Украинская АЭС работает в штатном режиме.