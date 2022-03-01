Электроснабжение на Чернобыльской АЭС возобновлено

На Чернобыльской атомной электростанции восстановили электроснабжение.

Об этом сообщила Верховная рада.

Известно, что в результате действий российских оккупантов станция была полностью обесточена.

Однако в воскресенье, 13 марта благодаря усилиям специалистов НЭК «Укрэнерго», атомщиков и электриков электроснабжение на ЧАЭС удалось вернуть.

«Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе», - добавили они.

Уточняется, что системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме, не от резервного питания.

Известно, что Южно-Украинская АЭС работает в штатном режиме.