Зеленский призвал Microsoft, Oracle и SAP не поддерживать свои продукты в РФ

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13.03.2022 21:40

Президент Владимир Зеленский призвал производителей программного обеспечения Microsoft, Oracle и SAP перестать поддерживать свои продукты в России.

Об этом Президент написал в Twitter.

«Сегодня не может быть полурешений или полутонов! Есть только черное и белое, добро и зло! Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого русского агрессора в убийстве украинских детей и женщин. Microsoft, Oracle, SAP, прекратите поддерживать свои продукты в России, остановите войну!», - написал Зеленский.

Справка:

Microsoft Corporation — крупнейшая в мире компания-производитель программного обеспечения с американскими корнями, имеет 124 тыс. работников в 102 странах.

Oracle – американская корпорация, крупнейший в мире разработчик программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.

SAP SE – немецкая корпорация, крупнейший разработчик корпоративного программного обеспечения в Европе и четвертый по величине разработчик корпоративного программного обеспечения в мире с 2009 года.

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