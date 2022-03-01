Мэр Сенкевича заявил, что в оккупированных городах школьников могут оставить на второй год: «Сложно в условиях войны продолжать обучение»

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в тех городах и населенных пунктах, которые оккупированы, школьников придется оставить на второй год.

Об этом он рассказал в воскресенье, 13 марта, в ходе эфира в соцсетях, передает «Преступности.НЕТ».

По его словам, в условиях войны сложно проводить какое-то обучение, ведь многие люди с детьми выехали из города, либо же сидят в бомбоубежищах, поэтому дети пропускают обучение и возможно их не переведут в следующие классы.

— Я общался с директором школы, в которой учатся мои дети, и пришел к тому, что на сегодняшний день продолжать образовательный процесс очень тяжело. Многие люди с детьми эвакуировались, многие постоянно находятся в бомбоубежищах. Может так быть, что в Николаеве и городах, которые оккупированы или окружены, дети останутся обучаться на второй год. Потому что год будет пропущен, так как знания они не получают. Также тяжело проводить какие-то ВНО для детей, потому что война, - заявил Сенкевич.

Напомним, что в николаевских школах из-за войны продлили вынужденные каникулы еще на две недели.