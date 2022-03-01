Россия запросила у Китая военную и экономическую помощь для войны с Украиной, - СМИ

Официальные лица США заявляют, что Россия запросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «The New York Times».

По словам официальных лиц США, Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной.

По словам чиновника, Россия также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям.

Американские официальные лица отказались подробно описать тип военной техники, которую ищет Москва. Также они отказались обсуждать какую-либо реакцию Китая на запросы РФ.

В США внимательно следят, чтобы увидеть, отреагирует ли Китай на какие-либо просьбы о помощи от России. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан планирует встретиться с высокопоставленным китайским чиновником в понедельник в Риме, чтобы обсудить войну РФ против Украины и роль Китая.